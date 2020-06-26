«بايدن»: سأوقع على قرار ملزم للأمريكيين بارتداء الأقنعة

26 يونيو 2020 - 07:34 م

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه سيستخدم سلطاته لإجبار الأمريكيين على ارتداء الأقنعة للحد من تفشي فيروس كورونا إذا تم انتخابه.





وفي مقابلة مع قناة (KDKA) التابعة لشبكة CBS، أضاف الطبيب السابق أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا ويستخدم جميع الأدوات في ترسانته لإجبار الناس على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة وسط تفشي وباء فيروس كورونا.





وتابع: "الشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن هذه الأقنعة تحدث فرقًا كبيرًا. أصر على أن يرتدي الجميع هذا القناع".





وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم سلطاته الفيدرالية لفرض ارتداء ارتداء قناع الوجه، أجاب بايدن: "نعم، سأفعل من وجهة نظر تنفيذية، نعم سأفعل".





وتابع: "سأفعل كل ما في وسعي ليرتدي الناس الأقنعة في الأماكن العامة".





ويأتي موقف بايدن على النقيض من الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يظهر علانية وهو يرتدي القناع، وأخبر الأمريكيين مرارًا وتكرارًا بأن ارتداء أقنعة الوجه هو خيار لهم.





ولم يظهر الفيروس الذي قتل 126 ألف شخص في الولايات المتحدة أي علامات على التراجع، حيث انتشرت حالات في ولايات يوتا وأريزونا وفلوريدا.



