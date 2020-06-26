صدمة في الزمالك بعد اصابة نجم الفريق بكورونا

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فريق الزمالك
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تلقى نادي الزمالك صدمة قوية اليوم الجمعة، عقب إعلان محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد .


وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".


ليرد عدد من نجوم الزمالك بالدعاء له.



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