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صور.. أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 134

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أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 134
أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 134

فتحي مجدي

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احتفلت المعمرة الصينية، الميهان سيتي، أكبر امرأة في العالم، بعيد ميلادها الـ 134 في مقاطعة شولي بمنطقة شينجيانج شمال غربي الصين في 25 يونيو.
وعاشت الميهان سيتي، التي ولدت عام 1886 (1644 إلى 1912) في ثلاثة قرون، وشهدت حربين عالميتين.

مع ذلك، كانت هناك شكوك حول سجلات ميلادها التي لا يمكن التحقق منها، على الرغم من إصدارها بطاقة هوية صينية تدرج تاريخ ميلادها في 25 يونيو 1886.


وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنها لم تتم دعوتها للتحقق بشكل مستقل من عمر السيدة سيتي، والتي تعد أكبر بـ 27 عامًا من أقدم شخص في الموسوعة، وهي اليابانية كين تاناكا، التي بلغت 117 عامًا في يناير الماضي.

وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، فقد كانت السيدة سيتى متزوجة، وتوفي زوجها في عام 1976. وتستمتع بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وتتمتع بصحة جيدة، ولا تزال تسمع وترى، لكنها لم تعد قادرة على المشي.


وقد لا يتم التحقق من مولد السيدة سيتي مطلقًا، نظرًا لعدم موثوقية وبيانات التعداد السكاني من المناطق النائية في سلالة كينج، خاصة بالنسبة للأقليات العرقية.

وفي الرابع من أغسطس 1997، توفيت الفرنسية جين كالمنت عن عمر 122 عامًا، ما جعلها أكبر معمرة في التاريخ حينها، على الرغم من أنها كانت أيضًا موضوع تشكك في عمرها.


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