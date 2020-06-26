كورونا يفاقم ضعف الانتصاب.. و8 طرق للعلاج

26 يونيو 2020 - 09:22 م

كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع معدلات الإصابة بضعف الانتصاب خلال الشهور الماضية، الأمر الذي يعزوه خبراء إلى زيادة الضغط واستهلاك الكحول خلال فترة العزل الصحي، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وزاد الطلب على خدمات ضعف الانتصاب (ED) بنسبة 13 في المائة هذا الشهر مقارنة بشهر مايو ، وفقًا لخدمة (Superdrug Online Doctor).





وتشير بيانات "جوجل تريند" إلى أن عمليات البحث عبر الإنترنت للحصول على معلومات حول الحالة، غالبًا ما يشار إليها باسم "الضعف الجنسي" كانت في أعلى مستوياتها على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.





وقال الدكتور زوي ويليامز: "مشاكل الانتصاب شائعة، وعادة ما تنتج عن الإجهاد أو التعب أو القلق أو شرب الكثير من الكحول. جميع عوامل الخطر التي تفاقمت، في كثير من الحالات، بسبب إغلاق (كوفيد – 19) الأخير".





وأضاف: "في معظم الحالات ضعف الانتصاب لا يدعو للقلق. ولكن إذا استمر، فقد يكون ناتجًا عن مشاكل جسدية أو نفسية ويجب عليك التحدث إلى طبيبك أو طبيب Superdrug عبر الإنترنت حول هذا الموضوع".





فيما يلي بعض الطرق للمساعدة في التغلب على ضعف الانتصاب، كما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية:





1. فقدان الوزن

الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول، كل هذه الحالات يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب.





لكن بالاقتران مع السمنة، من المحتمل أن تجعل الأعراض أسوأ. أظهرت إحدى الدراسات أن 30 في المائة من الرجال الذين فقدوا وزنهم في عامين استعادوا الوظيفة الجنسية الطبيعية.





وجدت أبحاث أخرى أن الرجل ذو الخصر 42 بوصة أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بالضعف الجنسي من الرجل ذي الخصر 32 بوصة.





. التوقف عن التدخين

يحذر خبراء الصحة من أن التدخين ليس فقط سيئًا للرئتين، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضعف الانتصاب. وأظهرت الدراسات أنه كلما زاد تدخين الرجل - من حيث الكمية ومدة الوقت - كلما كانت الحالة أسوأ.









. تغيير النظام الغذائي

تقول هيئة الرعاية الصحية في إنجلترا، إن إحدى طرق التغلب على ضعف الانتصاب هي اتباع نظام غذائي صحي.





وقال علماء في جامعة هارفارد إن الأطعمة المغذية مثل الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والأسماك قد وجدت لمساعدة الذين يعانون من العجز الجنسي.





. المشي

وفقًا لدراسة في جامعة هارفارد، تم ربط 30 دقيقة فقط من المشي يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الجنسي بنسبة 41 في المائة.





وتشير أبحاث أخرى إلى أن التمارين المعتدلة يمكن أن تساعد في استعادة الأداء الجنسي لدى الرجال الذين يعانون من السمنة في منتصف العمر المصابين بالضعف الجنسي.





. عضلات قاع الحوض

يربط معظم عضلات قاع الحوض بالنساء، ولكن يمكن أن تكون مفيدة للرجال أيضًا.





يقول الخبراء أن قاع الحوض القوي يعزز الصلابة أثناء الانتصاب ويساعد على منع الدم من مغادرة القضيب، عن طريق الضغط على أحد الأوردة الرئيسية.





وفي إحدى التجارب، طُلب من الرجال القيام بثلاثة أشهر من مجموعات تمارين كيجل مرتين يوميًا إلى جانب التغييرات في نمط الحياة - الإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن، والحد من الكحول - وجد أنها أكثر فعالية من تغييرات نمط الحياة وحدها.





. تقليل الإجهاد

بالنسبة للذين يعانون من الضعف الجنسي في بعض الأحيان، فمن المرجح أن تكون مشكلة عاطفية على سبيل المثال. يمكن علاج القلق والاكتئاب من خلال العلاج النفسي والعلاج السلوكي المعرفي.





. الأدوية

عندما يكون ضعف الانتصاب ناتجًا عن تضييق الأوعية الدموية في القضيب أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، يمكن أن تساعد الأدوية في علاج هذه الحالات.





يمكن أن يكون الضعف الجنسي أيضًا بسبب اختلالات الهرمونات، والتي يمكن علاجها باستخدام استبدال الهرمونات، تعزيز هرمون التستوستيرون في كثير من الحالات.





يأتي تناول بعض الأدوية الشائعة أيضًا مع الآثار الجانبية للضعف الجنسي، حتى يتمكن الأطباء من تعديل أدوية الرجل لظروف أخرى إذا لزم الأمر.





غالبًا ما يستخدم الأطباء دواء مثل سيلدينافيل - المعروف باسم الفياجرا - لعلاج ضعف الانتصاب.





. مضخات القضيب