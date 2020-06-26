  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:07 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 1625 إصابة بكورونا.. و87 وفاة

الأزهر

بث الصلوات "أون لاين" من الجامع الأزهر اعتبارًا من الغد

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

صلاح

بعد فوزه بالدوري.. الـ"فيفا" يفاجيء محمد صلاح

منظمة الصحة العالمية

تحذير عاجل من «الصحة العالمية»: موجة ثانية من كورونا قد تقتل الملايين

الذهب

أسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

فريق الزمالك

صدمة في الزمالك بعد إصابة نجم الفريق بكورونا

الأزهر

الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

هيثم الحريري

النائب هيثم الحريري يعلن إصابته بكورونا

ارشيفية

الحكومة البريطانية ترفض عرقلة بيع «نيوكاسل» للسعودية

إيطاليا.. تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

#

إسبانيا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 28 ألفا و678

#

إيطاليا.. 236 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت إيطاليا، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 34 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس الخميس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34708 أشخاص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات اليومية، بعد أن شهد تراجعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 24 يونيو إلى 30، وفي 25 يونيو إلى 30 متوفيا.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 259 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية 24 يونيو و296 في 25 يونيو، ليصل العدد الإجمالي إلى 239961.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 17638 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 890 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 187615 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
» إيطاليا.. تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا
» "الأزهر": صلاة المصاب بكورونا في المسجد جريمة
» إصابة أسطورة الملاكمة بكورونا
» "ميسي" يتلقى عرضًا بمنحه الجنسية الألمانية
» إطلاق قذيفتين صاروخيتين على مستوطنات إسرائيلية
» مواجهات غاضبة بين مهاجرين وسكان محليين في إيطاليا
» الأردن.. إصابة برلماني عراقي بكورونا
» أدوية الكوليسترول تخفض وفيات كورونا إلى النصف
» اكتشاف إصابات كورونا بالجملة في دوري كرة السلة الأمريكية
» تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية