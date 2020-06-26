استقالة مسؤول أمني أمريكي بعد وفاة شاب في ظروف مروعة

26 يونيو 2020 - 09:36 م

قدّم قائد الشرطة في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية استقالته بعد وفاة شاب ثبته ثلاثة شرطيين على الأرض لمدة 12 دقيقة، في ظروف يجري التحقيق فيها.





وتوفي كارلوس إنجرام لوبيز (27 عاما) في 21 أبريل الماضي، وذهبت الشرطة بعد تلقيها مكالمة طارئة إلى منزل جدته حيث كان الشاب من أصل لاتيني عاريا ومتوترا جدا.





ويظهر مقطع فيديو نشرته السلطات المحلية، الأربعاء الماضي، العناصر الثلاثة، وهم شرطيان أبيضان وشرطي أسود، وهم يلاحقون الضحية غير المسلحة في مرآب المنزل حيث قيدوه قبل أن يثبتوه على الأرض ووجه نحو الأرض.





وفقد الوعي بعد 12 دقيقة بسبب "سكتة قلبية"، وفقًا لقائد شرطة توسان كريس ماجنوس الذي قدم إستقالته مساء الأربعاء.





ويعود لسلطات البلدية قبول الإستقالة أو رفضها، لكن رئيسة بلدية المدينة ريجينا روميرو ذكرت في بيان أنه لم يكن ينبغي على قائد الشرطة الاستقالة.



