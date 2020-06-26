» تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 29778 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة، يوم الجمعة، إلى أن عدد المصابين بالفيروس، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات مستمر بالانخفاض.

وانخفض عدد المصابين بواقع 255 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إلى  8886 شخصا.

كما تراجع عدد المصابين بغرف العناية المركزة بواقع 17 شخصا منذ يوم الخميس، ليصل إلى 634 مريضا.

يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.



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