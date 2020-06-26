بث الصلوات "أون لاين" من الجامع الأزهر اعتبارًا من الغد

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ينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بدءًا من فجر السبت حتى نهاية اليوم؛ شعائر الصلوات الخمس بالجامع الأزهر مباشرةً، وذلك عبر الصفحات الرسمية  للأزهر الشريف والجامع الأزهر على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام» -بمشيئة الله تعالى.

وشدد الجامع الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل. 

تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

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