تحذير عاجل من «الصحة العالمية»: موجة ثانية من كورونا قد تقتل الملايين

26 يونيو 2020 - 09:56 م

حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن ملايين البشر في أنحاء العالم قد يموتون إذا اندلعت موجة ثانية من جائجة فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور رانييري جويرا، مساعد المدير العام للمبادرات الاستراتيجية في منظمة الصحة العالمية، إن "الوباء انتشر كما توقعنا".





وقارن جويرا بين الوباء الذي يجتاح العالم منذ ديسمبر الماضي والإنفلونزا الإسبانية التي تفشت منذ أكثر من 100 عام.





وقال لقناة Rai TV الإيطالية: "الأنفلونزا الإسبانية تشبه في انتشارها فيروس كورونا، حيث انخفضت في الصيف، واستؤنف تفشيها بشدة في سبتمبر وأكتوبر، ما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية".





ورددت التحذير ذاته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي قالت الجمعة إنه "بالطبع يمكن أن تكون هناك موجة ثانية حادة إذا تعلمنا أي شيء من الإنفلونزا الإسبانية في 1918-1919".





ودمر تفشي الإنفلونزا الإسبانية العديد من البلدان حول العالم، وظهر الفيروس لأول مرة في ربيع عام 1918 ولكن يبدو أنه قد تحور عندما ارتفع مرة أخرى في الخريف، مما أدى إلى موجة ثانية مميتة.





ومما زاد الأمر سوءًا أنها ضربت الحرب العالمية الأولى على نهايتها.





وقال عالِم الأوبئة، الدكتور ويليام هاناج من كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد: "لقد عاد الزئير وكان أسوأ بكثير".





ووجد الباحثون أن انتقال الفيروس يتباطأ بعد أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوبة أو أعلى، ولكن ليس بدرجة كافية لجعل الحالات تختفي تمامًا.





وقالت عالمة الوبائيات الدكتورة جيسيكا جستمان من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا: "غالبًا ما يكون الأمر واضحًا تمامًا. سترى ارتفاعًا يشمل مجموعة ثانية من الأشخاص بعد تلاشي العدوى في المجموعة الأولى".





يأتي ذلك مع اتجاه جميع دول العالم لبدء تخفيف إجراءات الإغلاق، حتى مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس والوفيات في العالم.



