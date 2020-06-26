وزير الصحة الأسبق: حدة أعراض فيروس كورونا تراجعت

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وزير الصحة الاسبق يحذر من هذا الأمر المثير

كشف الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق،عن أحداث وبائية كثيرة في دول العالم ولكن السمة الأساسية فى فيروس كورونا هو الانتشار السريع له، ولم يتم حتى الآن تحديد سبب هذا الانتشار، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد الوسائل الكاملة لانتقال فيروس كورونا والإصابة به.
وأضاف «العدوى»، خلال لقائه عبر سكايب في برنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة mbc مصر والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، اليوم أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية بحرص شديد، وهذا الأمر أدى إلى عدم الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابة، وتلك الإجراءات ناجحة جدا وأثبتت فعاليتها، مشيرا إلى أن حدة أعراض فيروس كورونا قد تراجعت من أواخر الشهر الماضي.
وتابع: «ننتظر كشف الخصائص الجينية لفيروس كورونا لمعرفة سبب عدم وصولنا إلى الأرقام التي وصلت لها دول العالم، مؤكدا أن تطعيم الدرن لم يثبت علميا أنه يؤثر على عدم الإصابة بفيروس كورونا».
وأشار«العدوى»، إلى أن التباعد الاجتماعي ثقافة جديدة اكتسبها المجتمع المصري ويجب الحرص عليها في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه حتى تصل إلى مناعة القطيع يجب أن يصاب 50% من عدد مواطني الدول التي تطبقها.

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