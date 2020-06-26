وزير الخارجية: إثيوبيا تعهدت على عدم ملء سد النهضة

26 يونيو 2020 - 11:10 م

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أنة تم التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لأن أي اتفاق لا يتضمن هذا لا يعد اتفاق، وأن تكون القواعد واضحة في الحفاظ على مصالح الدول الثلاثة ومن أولويات مصر أن يتم ملء السد دون الإضرار بمصالح مصر والسودان وذلك خلال عقد قمة بمبادرة من رئيس جنوب إفريقيا .



وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة إmbc مصر أن ما نركز عليه أن هناك توافق في الرأي، وهناك تعهد من قبل إثيوبيا بعدم الإقدام عل الملء إلا بعد التوصل لاتفاق.



وتابع: «تحدثت مع وزير خارجية جنوب إفريقيا للتأكيد على فهم ما تم التوافق عليه وتوكل مفاوضات سد النهضة إلى فنيين من الدول الثلاثة ومراقبين دوليين وبعض الدول الإفريقية مع التعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن الملء أو التشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق ووجود الإرادة السياسية.



وأكد أنه ليس هناك تأثيرا على جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل، والتطور الذي حدث اليوم له تأثير على مجريات جلسة مجلس الأمن في إطار أن هناك مسارا إفريقيا معنى لفترة محددة وهذا لن يؤثر على الإدراك أو الاجتماع وأن هذا أمر له تأثيره على الأمن والسلم الدوليين.









