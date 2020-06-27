» أمريكا تسجل أكبر ارتفاع يومي للإصابات بفيروس كورونا

27 يونيو 2020 - 01:20 ص

سجلت الولايات المتحدة ، الجمعة، أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد وسط استمرار تسارع انتشار الجائحة.



وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى إحصائياتها الخاصة، برصد 40870 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة الجمعة، في أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر في البلاد.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الجمعة، إن أمام إدارته بقي عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا ، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.



وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسيبي، وذلك بعد تسجيل تراجع نسبي لمؤشرات زيادة المصابين والمتوفين، الأمر الذي اعتبرته السلطات أنه يسمح ببدء إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

