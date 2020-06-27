5 تصريحات نارية لـ صلاح عبر "بي إن سبورت" بعد فوز ليفربول بالدوري

27 يونيو 2020 - 05:43 ص

عبر النجم المصري محمد صلاح عن سعادته لفوز فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد 30 سنة.



وقال "صلاح" في لقاء مع بي إن سبورت: الفوز بالدوري الإنجليزي أمر رائع.. حققت مع ليفربول الهدف الأكبر لي والذي حددته لنفسي منذ قدومي للفريق.



وأضاف: حين أضع أمرا في رأسي وأريد تحقيقه، دائما أستطيع تحقيقه. حين أقتع بشيء ما وأريد الوصول له، الحمد لله بوصله.





وأردف: هدفي في يونايتد ؟عندما سألوني عن أنهم اللقاء الوحيد الذي لم يفز به ليفربول فقلت مازحا لأنني لم ألعب لهذا كنت أريد التسجيل ،اصبر تنول.



وتابع: أشكر كل من موقف بجانبي في مصر منذ بداية مشوار احترافي.. أشكر الجماهير في الوطن العربي وفي مصر خصيصا لأنهم دائما يمنحوني الدافع، أهديهم الدوري لأنهم كان لهم جزءا كبيرا فيه,



واستدرك: أول سؤال وجه لي وقت انضمامي لليفربول عن قدرتنا على الفوز بالدوري ودوري الأبطال.. أمر رائع أن تحقق شيئا قلت من قبل أنك ستحققه



