خالد منتصر يهاجم مفيدة شيحة لإشادتها بوالد "جيجي" لأنه مسلم: مينفعش

27 يونيو 2020 - 05:56 ص

انتقد الدكتور خالد منتصر - الباحث والطبيب - الإعلامية مفيدة شيحة لإشادتها بوالد عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.



وقال "منتصر" في تغريدة عبر تويتر: المذيعه مفيده شيحه تتحدث عن والد عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد وتقول أن أفضل مافيه أنه مسلم !



وأضاف: هل من الممكن قبول أن مفيد فوزي يقول أن أفضل مافي مجدي يعقوب أنه مسيحي؟،



واستدرك: الدولة المدنيه لاتخرج فيها مذيعة تقول أن هذا الدين أفضل فهذا حسابه ف السماء والجنان وليس على الأرض وفي الأوطان.

