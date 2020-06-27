خالد منتصر يهاجم مفيدة شيحة لإشادتها بوالد "جيجي" لأنه مسلم: مينفعش

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خالد منتصر
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خالد منتصر

انتقد الدكتور خالد منتصر - الباحث والطبيب - الإعلامية مفيدة شيحة لإشادتها بوالد عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.

وقال "منتصر" في تغريدة عبر تويتر: المذيعه مفيده شيحه تتحدث عن والد عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد وتقول أن أفضل مافيه أنه مسلم !

وأضاف: هل من الممكن قبول أن مفيد فوزي يقول أن أفضل مافي مجدي يعقوب أنه مسيحي؟،

واستدرك: الدولة المدنيه لاتخرج فيها مذيعة تقول أن هذا الدين أفضل فهذا حسابه ف السماء والجنان وليس على الأرض وفي الأوطان.

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