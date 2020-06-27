الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

27 يونيو 2020 - 09:01 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 27 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.16 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي 16.10 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.20 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.22 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 16.10 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.20 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.22 جنيه.