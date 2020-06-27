» ما علاقة بكري.. طلب رفضه هشام بركات وراء اغتياله

27 يونيو 2020 - 09:39 ص









سرد الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب تفاصيل واقعة حدثت له إبان حكم جماعة الإخوان، قائلا: "محمد مرسى أمر باعتقالي وثلاثة آخرين، معقبا: "قالهم اعتقلوا مصطفى بكري".







وروي "بكرى" خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، كواليس الواقعة، قائلا: "إنه يوم 23 أغسطس 2012 استدعى محمد مرسى مجموعة من المسئولين، وطالبهم بالقبض على كل من "مصطفى بكرى، توفيق عكاشة، محمد أبو حامد، وإسلام عفيفي".







وتابع :"مرسى طالب بالقبض علينا، لكونه يعتقد أننا حرضنا على إحراق مقرات جماعة الإخوان، مردفا :"المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، رفض الأمر آنذاك، مؤكدا أنه لن يتم القبض على مواطن إلا إذا ارتكب جريمة، ولذلك حاول محمد مرسي وجماعته التخلص من النائب العام.

