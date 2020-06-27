«شوبير» يفتح النار ضد هانى أبو ريدة

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هاجم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي بعدما أعلن أبوريدة عن دعم الفيفا للاتحاد المصري بمبلغ مليون دولار لاستئناف النشاط.

وقال شوبير عبر "تويتر": " كفاية كذب واصطناع بطولات زائفة"، مرفقا بيانا يؤكد أن الفيفا قرر منح كل اتحاد محلي مليون دولار.

وكان أبوريدة قد أكد في بيان رسمي أنه طلب دعم الاتحادات الأفريقية في ظل جائحة كورونا المستجد ومن بينها الاتحاد المصري.

وأعلن أبوريدة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة كما أكد شوبير نيته الترشح لخوض الانتخابات المقرر إقامتها في العام الجاري.


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