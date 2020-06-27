  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:29 م
Advertisements
بحث متقدم
محمد مرسي

إلهام شاهين:"مرسي طلب يشوفني وهذا ما حدث"

قتيلة طلخا

مفاجأة تقلب الموازين في قضية " قتيلة طلخا "

شوبير

«شوبير» يفتح النار ضد هانى أبو ريدة

سد النهضة

"هكذا ستنتهي".. مفاجأة غير متوقعة بأزمة سد النهضة

الإرهابي عبدالرحيم المسماري

عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام لمدبر حادثة الواحات

ارشيفية

50 % من احتياجات السعودية ستحصل عليها من الطاقة الشمسية

بايرن ميونيخ

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

صلاح

ناقد رياضي يكشف عن طريقة غريبة سيرحل بها صلاح عن ليفربول

وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

وزير الأوقاف: " لو بتحبوا ربنا بجد ساعدونا "

50 % من احتياجات السعودية ستحصل عليها من الطاقة الشمسية

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترشيد الإنفاق العام بنسبة من 20% إلى 50% بالجهات الداخلة فى الموازنة

#

76% من المصابين بـ"كورونا" في السعودية من الوافدين

#

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

#

قطرة دم تكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

الكهرباء

بن سلمان

الطاقة المتجددة

#اخبار السعودية

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. 

وأضاف وزير الطاقة في تصريحات خلال مؤتمر: "لا تنسوا كوكبنا" نشرتها "روسيا اليوم" أن المملكة ستعلن قريبا عن مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بأقل تكلفة للكيلو وات .

وأكد الوزير أن المملكة علي رغبة المملكة في التوسع في استخدام طاقة الرياح أيضا ، لافتا إلي أن العمل جار حاليا علي تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلي أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الوات والدخول في هذا المجال بتنافسية عالمية عالية. 

وأشار إلي أن المملكة حاليا رفعت استخدام طاقة الكهرباء إلي 30% عبر الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن  ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد وقع في مارس عام 2018 على مذكرة تفاهم مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، لإنتاج 200 جيجا وات في السعودية بحلول 2030.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة مدوية في واقعة قاتل زوجته لإصابتها بكورونا
» الهند تسجل رقما قياسيا في عدد المصابين بـ" كورونا"
» 50 % من احتياجات السعودية ستحصل عليها من الطاقة الشمسية
» تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي
» ما علاقة بكري.. طلب رفضه هشام بركات وراء اغتياله
» 3 أسرار في حياة "فاروق الباز" يتحدث عنها لأول مرة
» ناقد رياضي يكشف عن طريقة غريبة سيرحل بها صلاح عن ليفربول
» تعرف على شرط فايلر الذي وافق عليه الأهلي لضمان استمراره
» شوبير يهاجم زميله السابق: كفاية كدب واصطناع بطولات
» وفاة فنان شهير متأثرًا بـ كورونا: نسأل الله أن يتغمده برحمته
» فنان شهير: أضع شرطا في عقود مسلسلاتي ألا ألمس أي ممثلة إرضاءا لله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية