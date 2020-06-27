بريطانيا تلغي الحظر للوافدين من هذه الدول

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الحجر الصحي

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعفي الوافدين من بلدان منخفضة المخاطر بجائحة " كورونا" المستجد من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوم ، كما أنها ستحدد أسماء بعض الدول والمناطق التي ستحذر من السفر إليها إلا للضرورة .

و قالت متحدثة باسم الحكومة :" نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عدد من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر " ، حسبما نرست " سكاي نيوز عربية " .

جدير بالذكر أن رئيس الأجهزة الصحية في إنجلترا كريس وايتي، حذر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاءالماضي من أن التدابير الجديدة لرفع القيود لن تكون "خالية من المخاطر"، مرجحا أن يستمر الفيروس "حتى الربيع المقبل".


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