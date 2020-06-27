» تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي

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التتش

الجزيره

خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية قوية صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهرباـ وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.


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