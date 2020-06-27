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مفاجأة مدوية في واقعة قاتل زوجته لإصابتها بكورونا

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الزوجة

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زوجة

ام بى سى مصر

زوج

كورونا



روي عبدالفتاح مصطفى، والد المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس بالمطرية ، تفاصيل الواقعة ، قائلا :" إن ما يتردد عن إلقاء الزوجة بسبب إصابتها غير صحيح تمامًا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: أنه كان يوجد خلافات أسرية، وأن الزوجة هي من ألقت بنفسها، معقبًا: "طلبت منه إنه يفتح الباب غفلته وقفزت من الشباك، أمام ابنه البالغ من العمر 6 سنوات".

وتابع: "هو معقول لو كان هو اللي رماها هيلطم بعد ما وقعت؟، معقبا :"كانت بتاخد فلوسه وبتسيب البيت، وتمشي، ويجيبها،".

وكانت شرطة المطرية تلقت بلاغا مفاده سقوط ربة منزل من الطابق الخامس وتم نقلها إلى المستشفى، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة تبين إصابة المجنى عليها بسكور في أنحاء متفرقة من جسدها وتم ضبط زوج المجني عليها وأمرت النيابة بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحرر المحضر اللازم.

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