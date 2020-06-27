"فرحانة أوي".. ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات جديدة

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المساجد

كورونا

رجاء الجداوي

أميرة مختار



أبدت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، سعادتها بقرار عودة الصلاة للمساجد بعد توقف دام حوالي 3 أشهر، قائلة: "إن سماعها للأذان أثلج صدرها، ودفعها للدعاء بشفاء والدتها ورفع وباء كورونا ".

وكتبت أميرة مختار تدوينة على "فيس بوك" قالت فيها: "حي على الصلاة حي علي الفلاح، فرحانة بالأذان قوي قوي قوي،عقبال لما افرح بشفاء أمي يارب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء".

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قد حرصت على طمأنة جمهورها على حالة والدتها الصحية أثناء فترة وجودها في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل، وخاصة بعد تردد شائعات عن فقدان والدتها للوعي وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

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