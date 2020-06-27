  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:46 م
Advertisements
بحث متقدم
امتحانات الثانوية الأزهرية:

في امتحانات الثانوية الأزهرية: اكتشاف حالتي غش.. وإنهاء ندب 4 مراقبين

كورونا السعودية

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

اغتصاب طفلة

عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة

جثة - أرشيفية

مصر الأولى في وفيات كورونا في إفريقيا

أرشيفية

فيديو صادم.. يمارسان الرذيلة داخل سيارة "الأمم المتحدة"

اغتصاب - صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. ضابط عراقي يغتصب فتاة بعد اقتحام منزلها

رجاء الجداوي

"فرحانة أوي".. ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات جديدة

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

مصر تعلن تصنيع ثاني دواء لعلاج كورونا

الطقس

"الأرصاد" تعلن استقرار الطقس حتى الثلاثاء

إعدام ٣٥ إخوانيًا والمؤبد لـ٥٤ آخرين

وزارة الدفاع تنشر فيديو بتفاصيل إعدام "المسماري"

إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

التشكيل الرسمي لريال مدريد في قمة الدوري الإسباني

#

رسالة مبكية من مدرب "صلاح" قبل ساعات من التتويج بالدوري

#

"رونالدو" يوجه رسالة لهؤلاء قبل ساعات من لقاء ميلان

#

مفاجأة.. محمد صلاح: تلقيت عرضًا من ريال مدريد

ريال مدريد

الزمالك

بطولة

اسبانيول

أعلن نادي إسبانيول إقالة مدربه أبيلاردو فيرنانديز، قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد، بالدوري الإسباني.

وذكر نادي إسبانويل في بيانا عبر موقعه الرسمي، أنه تمت إقالة أبيلاردو وجهازه المعاون من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، خلال الفترة الماضية.

وأضاف بيان النادي، أن يمنى التوفيق لـ أبيلاردو وجهازه المعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار بيان النادي الإسباني ان فرانشيسكو روفيتي المدير الرياضي للنداي، سيتولى منصب المدير الفني للفريقن حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد إسبانيول لمواجهة ريال مدريد، غدا، الأحد في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «واتفورد» يحقق مع المهاجم «أندريه جراي» بسبب حفل في منزله
» مأساة.. وفاة مدرّسة بعد تناولها الكوكايين للمرة الأولى
» عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة
» قطر تسجل حالة وفاة واحدة و879 إصابة بكورونا
» إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد
» معسكر مغلق للزمالك قبل انطلاق مباريات أفريقيا
» 17 رحلة جوية تغادر الكويت للعالقين من 4 دول
» وفاة الدكتور عبدالجواد سعد بفيروس كورونا
» «المسابقات» تتأهب لإعلان جدول الدورى
» مفاجأة مدوية في واقعة قاتل زوجته لإصابتها بكورونا
» الهند تسجل رقما قياسيا في عدد المصابين بـ" كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية