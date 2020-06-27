فيديو صادم.. يمارسان الرذيلة داخل سيارة "الأمم المتحدة"

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الرذيلة

في فضيحة مدوية لمنظمة الأمم المتحدة في إسرائيل، تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل وسيدة يمارسان الرذيلة داخل سيارة تابعة للمنظمة رسميًا في واقعة ضجت مواقع التواصل وأحدثت صدمة.

وأظهر مقطع الفيديو امرأة ترتدي فستانا أحمر في وضع مخل إلى جانب رجل في المقعد الخلفي من سيارة رباعية الدفع تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وجرى نشر الفيديو على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وأوردت بعض المصادر أنه صور في شارع رئيسي في تل أبيب على مقربة من البحر.

وقالت الأمم المتحدة إنها تجري تحقيقا بشأن الفيديو، موضحة أنها باتت قريبة من تحديد الأفراد الذين ظهروا في المقطع ، بحسب سكاي نيوز .

وبدا راكب ثالث في المقعد الأمامي من السيارة، بينما رجحت المنظمة أن يكون المتورطون من أعضاء مهمة حفظ السلام في إسرائيل.

وأدان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التصرف الذي جرى توثيقه في فيديو من 18 ثانية، واصفا إياه بـ”المقيت”.

وأضاف أن هذا الفيديو يتعارض مع كل ما تنشط الأمم المتحدة لأجله، وأكد أن المنظمة حريصة على تفادي هذه التصرفات المشينة من قبل الموظفين.


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