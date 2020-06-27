مصر الأولى في وفيات كورونا في إفريقيا

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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إفريقيا تجاوزت الـ 350 ألف إصابة و9 آلاف وفاة ، حتى مساء أمس الجمعة.

وحسب بيانات المنظمة، فإن إجمالي الأصابات في القارة الإفريقية بلغ 356442، فيما توفي 9156 من المرضى.

ومن أكثر الدول إصابة بالفيروس جمهورية جنوب إفريقيا (144590 حالة) ومصر (61130) ونيجيريا (23298) وغانا (15834) والجزائر (12685)، بينما تم رصد أكبر عدد وفيات في مصر (2533) وجنوب إفريقيا (2340) والجزائر (885) والسودان (559) ونيجيريا (554).

من جانبه، ذكر الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، في أحدث إحصائية له، أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في القارة السمراء بلغ 359408، منها 9238 وفاة و173057 حالة شفاء.

وحسب الاتحاد الإفريقي، يعود أكثر من ثلث الوفيات في القارة إلى الدول العربية الواقعة في شمالها، وهي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.


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