» عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة

27 يونيو 2020 - 03:30 م

شهدت منطقة البساتين ، جريمة مروعة بعد أن قام أحد الشباب بمساعدة اقاربة بإلقاء زوج والدته من اعلي الطابق الخامس والذي سقط قتيلا في الحال .

وترجع القصة إلي أن القتيل تزوج من والدة الشاب القاتل منذ عدة سنوات وكانت تعيش معه في نفس المسكن ابنتها الصغري ، لكن القتيل لم يراعي الله في ابنة زوجته وكان يغتصبها جنسيا .

وتكررت عملية الاغتصاب أكثر من مرة حتي حملت منه سفاحا بدون علم الأسرة ، لكن عندما ظهر الحمل علي الفتاة ، كانت صدمة كبيرة لأسرتها وخصوصا شقيقها الذي راح يضيق الخناق عليها حتي يعرف منها من الجاني.

ومع ضغط الأسرة الشديد علي الفتاة اعترفت ان زوج والدتها هو الذي فعل بها ذلك ، فراحوا يدبرون له جريمتهم حتي يثأروا لشرف ابنتهم .

واستعان الشاب بمجموعة من أقاربه الذين استدرجوه لأعلي طابق بالعمارة التي يسكنون بها وحتي لا احد يعرف جريمتهم وتقيد ضد مجهول.

وعندما سقط الرجل قتيلا علي الأرض تجمع الاهالي حول الجثة وابلغوا قسم شرطة البساتين تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا مفاده وجود متوفى بأحد شوارع منطقة فايدة كامل بعد سقوطه من أعلى عقار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وعلى جثته آثار تعذيب.