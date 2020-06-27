في امتحانات الثانوية الأزهرية: اكتشاف حالتي غش.. وإنهاء ندب 4 مراقبين

27 يونيو 2020 - 04:40 م

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، صباح السبت، لجنة معهد سنورس، بمحافظة الفيوم، وذلك فى بداية الأسبوع الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة االبلاغة.





وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.





كما تأكد الشيخ صالح من انضباط فنيات إدارة لجنة الامتحان، واطمأن من الطلاب على وضوح الأسئلة، وعدم خروجها عن المنهج، مشددًا على رؤساء اللجان والمراقبين ضرورة منع الغش، الذي يعد آفة تفسد الأجيال، بجانب توفير أجواء من الهدوء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدًا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.





واطمأن وكيل الأزهر على نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات والمنظفات بها باستمرار ، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية غرفة الرعاية الصحية، وتزويدها بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعداداً لأي حالة طارئة في اللجان.





ورافق وكيل الأزهر في جولته الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على رأس لجنة مشكلة من أعضاء التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والامتحانات، والأمن، وذلك لرصد المخالفات وتذليل كافة العقبات الموجودة بلجان الامتحانات.





وقد تم اكتشاف حالتي غش، وتم إنهاء ندب أربعة من الملاحظين واستبدالهم بغيرهم فورًا، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المقاعد الصغيرة التي لا تناسب طلاب الثانوية، وتوفير الكمامات بأعداد أكبر للطلاب والملاحظين.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.



