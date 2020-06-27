» «واتفورد» يحقق مع المهاجم «أندريه جراي» بسبب حفل في منزله

27 يونيو 2020 - 04:41 م

يحقق نادي واتفورد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع مهاجمه أندريه جراي في الحفل الذي ضم 20 شخصًا في منزله، لانتهاكه قواعد الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتهم جراي بتنظيم حفل مع المغنية لي آن بينوك، بالمخالفة لإجراءات العزل التي تقرها الحكومة، وتحظر عقد التجمعات الجماهيرية.





وفي وقت سابق هذا الشهر، أقرت الحكومة السماح بالمقابلات بين عائلتين فقط، ويمكن الالتقاء في مجموعات تضم ما يصل إلى ستة أشخاص من أسر مختلفة، شريطة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء على بعد مترين.





ويحقق واتفورد مع المهاجم الذي تعاقد معه في 2017 في صفقة قياسية بقيمة أكثر من 24 مليون دولار قبيل مواجهة الغد مع ساوثامبتون في الدوري الممتاز.





وتقول التقارير إن زميل جراي هورنتس دومينجوس كوينا كان حاضرًا الحفل أيضًا.





ويحتل واتفورد حاليًا المركز 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز ويصارع الهبوط.





وطالب جراي، زملاءه بالتركيز حتى نهاية الموسم. وقال "لا توجد أعذار. علينا أن نتعامل مع كل شيء على هذا الأساس".





وأضاف: "يجب أن نقوم بالمهمة التي شرعنا في القيام بها. لدينا أكثر من سبب كاف. الظروف صعبة لكننا جميعا في نفس القارب. نحن نعلم الآن ما يحدث ونحتاج إلى التركيز الآن ومحاولة الاستمرار من حيث توقفنا. علينا فقط أن نبدأ".



