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نجل «مايكل شوماخر» غير اسمه بسبب والده الأسطورة

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مايكل شوماخر
مايكل شوماخر

فتحي مجدي

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يسعى ميك شوماخر، إلى تبع خطى والده مايكل شوماخر، أسطورة سباقات الفورمولا 1، لكنه عمل على تجنب أن يلاحظ أحد أنه نجل أسطورة الفورمولا 1، من خلال تغيير اسمه.
وميك شوماخر( 21 عامًا) هو نجل بطل العالم السابق لسبع مرات في سباقات الفورمولا الألماني، مايكل شوماخر، ويشارك حاليًا في سباقات الفورمولا 2.

وميك هو عضو في أكاديمية سائق فيراري، الفريق الذي كان والده أبرز نجومه. وبينما يستخدم اسم عائلته الآن، صعد ميك من سباقات الكارتينج تحت اسم "ميك بيتش"، مستخدًا اسم والدته قبل الزواج، لتجنب لفت الاتتباه إليه.

وقال ميك شوماخر لموقع (Under Armor): "أدركت في وقت مبكر إلى حد ما أنني أريد أن أصبح بطل فورمولا 1، شاركت في لعبة go-karts عندما كان عمري ثلاث سنوات - ربما حينها لم تكن سيارة go-kart حقيقية بعد - ، شاركت في السباق الوطني في الثامنة. في الوقت الذي كنت فيه بين 11، 12 عامًا، كنت أعلم أنني أريد القيام بذلك باحتراف".

وتابع: "كنت أستخدم أسماء مختلفة، لتجنب أن أكون "ابن أبي"، لكن بصراحة، لا أشعر بأي ضغط لمواصلة اسم العائلة، أو فعل ما فعله والدي بالضبط".

وأضاف: "يأتي معظم الضغط مما أضعه على نفسي، والتفكير في الخطأ الذي ارتكبته وكيف يمكنني أن أتحسن".

ويعد مايكل شوماخر هو أحد أعظم الأسماء في رياضة السيارات بعد أن فاز بسبعة ألقاب الفورومولا 1 لبنيتون وفيراري. 

لكن قبل سبع سنوات عانى من إصابة دماغية مؤلمة أثناء التزلج في جبال الألب الفرنسية. ومنذ ذلك الحين، لم يتم الكشف سوى عن القليل جدًا عن حالته، حيث تقاتل عائلته من أجل خصوصيته.

لكن في الرسالة النادرة، تحدث ميك عن النصيحة التي تلقاها من والده.

وأضاف: "شاهد الناس المجلات والجانب "المشهور" من والدي، وهو ما أفهمه تمامًا. لقد فهمت ذلك. أعني أنه هرب من خمس بطولات مباشرة في الفورمولا 1 بعد ولادتي، وهو أمر لا يصدق، أليس كذلك؟ لا تنظر إلى والدي على أنه "أعظم سائق في العالم".

وتابع" "إنه دائمًا، أولاً وقبل كل شيء، هو والدي. أنا لا أحصل على الدروس التي أعطاني إياها كأمر مسلم به. أحد هذه الدروس هو البقاء ثابتًا، أو عدم الارتفاع أو الانخفاض بشدة".

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