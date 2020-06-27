  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:26 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عداد كورونا في العالم.. نحو 10 ملايين إصابة في 210 دولة

المركز الإعلامي للأزهر

بعد دعوته لمقاطعة برنامح «كل يوم».. الأزهر يرد على بيان الشركة المتحدة

الضباط قاتلوا «جورج فلويد»

مفاجأة.. الضباط قاتلوا «جورج فلويد» قد يعودون إلى عملهم

سد النهضة

بيان هام وعاجل من الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت

تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»

تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»

الفيلم

ماذا حدث بعد تجسيد (النبي ص) في مسلسل؟

كورونا

مذيع "أون سبورت" يتعافى من كورونا بعد 30 يومًا من إصابته

الناشطة السعودية أروى عمر

"أروى عمر" تتصدر الترند بعد طلاقها

امتحانات الثانوية الأزهرية:

في امتحانات الثانوية الأزهرية: اكتشاف حالتي غش.. وإنهاء ندب 4 مراقبين

بعد مهاجمته أبًا وابنه.. إعدام دب في إيطاليا يثير احتجاجات واسعة

الصفحة الأخيرة

إعدام دب في إيطاليا يثير احتجاجات واسعة
إعدام دب في إيطاليا يثير احتجاجات واسعة

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مائة يوم في العزل.. ولا تزال تعاني من كورونا

#

تسريح الضابط المتهم بقتل رجل أسود بولاية جورجيا الأمريكية

#

إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا

#

إيطاليا.. 285 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى نحو 28 ألفا

دعت جماعات حقوق الحيوان في إيطاليا، السلطات إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي تم توقيعها على "دب بني" هاجم رجلاً وابنه الأسبوع الماضي في منطقة ترينتينو شمالي البلاد.
كان فابيو ميسيروني (59 عامًا) وابنه كريستيان ميسيروني (28 عامًا)  يتنزهان يوم الاثنين على طريق على جبل بيلر عندما قفز الدب في طريقهما.

وأعلن مسؤول في المقاطعة، أن الرجلين اللذين كانا على درب يؤدي إلى مونتي بيلير نقلا إلى المستشفى للعلاج. 

وتظهر التحقيقات الأولية أن الابن ربما وجد نفسه وجهًا لوجه مع الدب وسقط على الأرض وكان محاصرًا تحت الحيوان. ثم ألقى الوالد بنفسه على الدب لتحرير ابنه.

وتعرض الوالد لكسر في إحدى ساقيه وجروح بالغة، لكن حياته ليست في خطر. أما ابنه فتعرض لجروح سطحية.

وبعد الهجوم، وقع حاكم ترينتينو ماوريتسيو فوجاتي أمرًا بالقبض على الدب وقتله. وتحاول السلطات التعرف عليه من خلال الحمض النووي من اللعاب والفراء خلال الهجوم على الأب والابن.

لكن الدعوات تتصاعد من أجل ترك الدب. ودعت جماعات حقوق الحيوان الإيطالي (Animalisti ITALIANI ) السلطات المحلية لوقف أمر الإعدام حتى تم إجراء تحقيق كامل.

وكان قرابة 15 ألف شخص حتى يوم السبت وقعوا على عريضة للصندوق العالمي للطبيعة لإنقاذ الدب، داعين إلى حظر فوري لعقوبة الإعدام، وفق ما نقلت شبكة CNN)).

كما كتب وزير البيئة الإيطالي خطابًا قال فيه إنه ضد إعدام الدب، الذي قال إنه ربما كان أنثى من أشبال حماية.

وكتب سيرجيو كوستا إلى فوجاتي: "فقط بعد جمع معلومات علمية معينة عن الحيوان المتورط في الحادث مع المواطنين، سنتمكن من تقييم الحلول التقنية التي، في رأيي، يجب ألا تؤدي إلى قتل الحيوان".

وتعيش في منطقة ترينتينو عشرات الدببة التي تتطفل أحيانًا على مناطق مأهولة أو تهاجم حيوانات المزارع.

وأطلق في العام 1999 مشروع لإعادة إدخال هذا الحيوان إلى المنطقة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتم جلب 12 دبًا من سلوفينيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علاقته المشبوهة بـ «عمته» تزج به إلى السجن
» بعد مهاجمته أبًا وابنه.. إعدام دب في إيطاليا يثير احتجاجات واسعة
» وفاة رئيس الوزراء الأسبق "بلعيد" في الجزائر
» نجل «مايكل شوماخر» غير اسمه بسبب والده الأسطورة
» القرود المدمنة على الجنس تجبر السكان على الاختباء بالمنازل
» كورونا.. ارتفاع حصيلة وفيات العراق إلى 1660 حالة
» تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
» «واتفورد» يحقق مع المهاجم «أندريه جراي» بسبب حفل في منزله
» مأساة.. وفاة مدرّسة بعد تناولها الكوكايين للمرة الأولى
» عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة
» قطر تسجل حالة وفاة واحدة و879 إصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية