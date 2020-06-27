تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»

27 يونيو 2020 - 06:43 م

حذر نائب بارز بمجلس الشيوخ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه في طريقه نحو خسارة منصبه خلال الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر 2020.





وقال السناتور عن ولاية أيوا تشاك جراسلي، إن جدول أعمال الحزب الجمهوري معرض للخطر، وحث الرئيس على الاستجابة للنصيحة التي نشرت في افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال" الأخيرة.





وحذر جراسلي - البالغ من العمر 86 عامًا - في تغريدة من أن بايدن قد يفوز في حال استعادة استراتيجية حملة الشرفة الأمامية التي فاز بها ويليام ماكينلي، والتي أوصلته إلى البيت الأبيض في عام 1896





وكتب: "جلس ويليام ماكينلي في شرفة منزله، ولم يقم بحملة وانتخب رئيسًا. لذلك من الممكن أن يجلس بايدن في قبو منزله وليس حملته الانتخابية وينتخب رئيسًا"".





وتضمنت افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال"، العديد من الأصوات المحافظة البارزة خلال الأيام الأخيرة التي حذرت ترامب من أنه سيخسر انتخابات نوفمبر.





وكتبت الصحيفة: "ما زال ليس لديه رسالة لفترة ثانية تتجاوز شكاويه"، قائلة إن انتخابات نوفمبر تتجه نحو "رفض تاريخي" من شأنه أن يخرجه من منصبه، ويأخذ أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ معه.





وكان ترامب شن هجومًا لاذعًا على كارلي فيورينا، وهي مرشحة جمهورية سابقة للرئاسة الأمريكية، بعد أن قررت التصويت لصالح منافسه المرشح الديمقراطي، جون بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.





وغرد ترامب قائلاً: "قالت المرشحة الرئاسية الفاشلة (شكرًا لك الرئيس ترامب!)، كارلي فيورينا، إنها ستصوت للفاسد جو بايدن. خسرتني بشدة، مرتين في حملة واحدة، لدرجة أنها يجب أن تصوت لجو. لا شكاوى!!!".





وكانت فيورنيا قالت في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إنها لن تدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، لأنها تعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "قيادة حقيقية يمكنها توحيد البلاد".





وقالت فيورينا خلال مقابلة مع صحيفة "ذا أتلانتيك": لقد كنت واضحة جدًا أنني لا أستطيع دعم دونالد ترامب". وأضافت: "كما تعلم، الانتخابات هي اختيارات ثنائية... إذا واجهت خيارًا ثنائيًا في الاقتراع، نعم. أنا متشجع لأن جو بايدن هو شخص متواضع ومتعاطف وشخصية. أعتقد أنه أثبت ذلك خلال حياته".





واشتبكت فيورينا وترامب مرارًا وتكرارًا خلال الانتخابات الرئاسية الجمهورية 2016.





وانتقد ترامب مظهر فيورينا خلال مقابلة مع رولينج ستون في سبتمبر 2015. وقال: "انظروا إلى هذا الوجه! هل سيصوت أحد لذلك؟ هل يمكنك أن تتخيل وجه رئيسنا المقبل؟".



