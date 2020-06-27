الجزائر.. صحفي يرفض منصبًا وزاريًا من أجل الجنسية الفرنسية

رفض صحفي جزائري التنازل عن الجنسية الفرنسية من أجل تعيينه وزيرًا للجالية، بدورها ألغت الحكومة الجزائرية اليوم السبت، تعيينه.



وأكدت رئاسة الحكومة في بيان أنه وبقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، تم إلغاء تعيين سمير شعابنة كوزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج، بعد رفضه التنازل عن الجنسية الفرنسية.

وحسب بيان الوزارة، فإن المعني بالأمر وافق على منصب الوزارة دون الكشف عن حمله لجنسية مزدوجة خلال مشاورات تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أن إبعاد النائب في المجلس الشعبي الوطني من التشكيلة الحكومية الحالية جاء بعد الامتثال لأحكام القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية والذي يشترط الجنسية الجزائرية دون سواها والتخلي عن الجنسية الأجنبية.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت يوم 24 يونيو خبرا مفاده بأن سمير شعابنة تسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

وسمير شعابنة صحفي سابق ونائب "جبهة المستقبل" عن منطقة جنوب فرنسا (المنطقة 2 مرسيليا) وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني.



