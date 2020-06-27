  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:29 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عداد كورونا في العالم.. نحو 10 ملايين إصابة في 210 دولة

المركز الإعلامي للأزهر

بعد دعوته لمقاطعة برنامح «كل يوم».. الأزهر يرد على بيان الشركة المتحدة

الضباط قاتلوا «جورج فلويد»

مفاجأة.. الضباط قاتلوا «جورج فلويد» قد يعودون إلى عملهم

سد النهضة

بيان هام وعاجل من الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت

تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»

تحذير عاجل من كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ لـ «ترامب»

الفيلم

ماذا حدث بعد تجسيد (النبي ص) في مسلسل؟

كورونا

مذيع "أون سبورت" يتعافى من كورونا بعد 30 يومًا من إصابته

الناشطة السعودية أروى عمر

"أروى عمر" تتصدر الترند بعد طلاقها

امتحانات الثانوية الأزهرية:

في امتحانات الثانوية الأزهرية: اكتشاف حالتي غش.. وإنهاء ندب 4 مراقبين

بعد دعوته لمقاطعة برنامح «كل يوم».. الأزهر يرد على بيان الشركة المتحدة

عرب وعالم

المركز الإعلامي للأزهر
المركز الإعلامي للأزهر

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

#

الأزهر يفتح النار على برنامج «كل يوم» على «On E» ويدعو إلى مقاطعته

#

سر تصدر "أبوتريكة" الترند على "تويتر" بعد بيان الأهلي

#

بسمة وهبة: عبدالله الشريف عامل متدين ورايح يراود بنت صغيرة عن نفسها

أعرب المركز الإعلامي للأزهر عن تقديره ليان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن الأزهر وجهوده في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية.
وقال المركز إنه يقدر البيان الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحرصها على عدم الإساءة لمؤسسة الأزهر العريقة، ورفضها لمحاولات النيل منها وترويج أكاذيب بشأنها، واحترام وعي الشعب المصري وتقديره لرموزه الدينية وجهود الأزهر وعلمائه في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية على المستويين المحلي والعالمي.

وشدد على دور الإعلام الهادف في بناء الوعي المجتمعي ونشر الحقائق وإبراز جهود مؤسسات الدولة والنقد البناء الذي يعتمد علي بيانات صحيحية ويساعد علي مزيد من الإصلاح والتطوير، خاصة في ظل ما يواجهه العالم وفي قلبه مصرنا الحبيبة من تحديات، داعيا المولى أن يوفقها وأن يحفظها من من كل مكروه وسوء

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أصدرت بيانًا قبل أيام أكدت خلاله احترامها الشديد وتقديرها للأزهر.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بيان الشركة الذى يؤكد على الدور الريادى للمؤسسة الدينية الأكبر فى العالم الإسلامى ورسالتها الوسطية البناءة المستمرة منذ أكثر من 1000 عام. 

وقالت الشركة في بيانها، إنها تجدد التأكيد على عظيم تأييدها للدور التنويرى للمؤسسة العريقة التى لطالما ظلت الأمة الإسلامية بمنهجها المعتدل، كما تثمن المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة وسائلها الإعلامية الدور الوطنى للأزهر الشريف فى مصر، ودوره كإشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربى والإسلامى.

وجاء ذلك بعد أن أصدر المركز الإعلامي للأزهر بيانًا ردًا على ما ورد في حلقة الثلاثاء 16 مارس من برنامج كل يوم بقناة On E، خلال استضافته لأحد "المتطاولين" على الأزهر بصفة ممنهجة، من مغالطات وافتراءات طالت مؤسسة الأزهر الشريف ودورها وجهودها المشهودة.

ودعا المركز الإعلامي للآزهر إلى مقاطعة هذا البرنامج الذي يروج تلك الأكاذيب والافتراءات، دون أدنى مسئولية من القناة في تحري الدقة أو المراعاة لمكانة الأزهر العظيمة لدى المصريين والعالم الإسلامي.

كما طالب المركز خلال بيان له نشر عبر صفحتة الرسمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتصدي لمثل هذه المهاترات التي لا هدف لها سوى تضليل المجتمع وزعزعة ثقته في مؤسسات الدولة الوطنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علاقته المشبوهة بـ «عمته» تزج به إلى السجن
» بعد مهاجمته أبًا وابنه.. إعدام دب في إيطاليا يثير احتجاجات واسعة
» وفاة رئيس الوزراء الأسبق "بلعيد" في الجزائر
» نجل «مايكل شوماخر» غير اسمه بسبب والده الأسطورة
» القرود المدمنة على الجنس تجبر السكان على الاختباء بالمنازل
» كورونا.. ارتفاع حصيلة وفيات العراق إلى 1660 حالة
» تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
» «واتفورد» يحقق مع المهاجم «أندريه جراي» بسبب حفل في منزله
» مأساة.. وفاة مدرّسة بعد تناولها الكوكايين للمرة الأولى
» عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة
» قطر تسجل حالة وفاة واحدة و879 إصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية