ما أهم إجراء احترازي للوقاية من كورونا؟.. القومي للبحوث يجيب

تحدث الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن أهم الإجراءات الوقائية بعد تخفيف الضوابط الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا.

وأكد الناظر خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”: على أن الكمامة هي رقم واحد في الإجراءات الإحترازية وهى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

وأضاف: «تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا وبدء عودة الحياة لطبيعتها كان ضروريا، والعالم كله يتجه لتحفيف الضوابط الاحترازية حرصا على الوضع الاقتصادي».