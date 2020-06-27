» نصف حالات كورونا القادمة إلى بريطانيا مصدرها باكستان

27 يونيو 2020 - 09:39 م

كشفت تقارير، أن نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا مصدرها باكستان.





وسافر أكثر من 65 ألف شخص إلى بريطانيا في 190 رحلة طيران منذ الأول من مارس من الدولة الواقعة في جنوب آسيا، يُعتقد أن معظمهم يحملون جوازات سفر بريطانية.





وتسجل باكستان 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم، وشهدت ارتفاعًا جديدًا في الإصابات منذ تخفيف إجراءات الإغلاق.





وأظهرت بيانات من الصحة العامة في إنجلترا 30 حالة إصابة بالفيروس لدى الأشخاص الذين سافروا من باكستان منذ 4 يونيو، وهذا الرقم يمثل نصف حالات الإصابة المستوردة.





وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أن هناك ما يصل إلى رحلتين يوميًا من باكستان وهناك تقارير عن وصول بعض الوافدين مباشرة إلى المستشفى عند هبوطهم .





وأثار ذلك قلق المسؤولين من أن يؤدي إلى رد فعل عنيف ضد بريطانيا حيث تستعد البلاد لفتح الجسور الجوية مع الدول الأوروبية.





وطالب مسؤولون بريطانيون الحكومة الباكستانية بفرض ضوابط أكثر صرامة على رحلاتها وسط ارتفاع في عدد الحالات.





وتسير الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، رحلات طيران من وإلى المملكة المتحدة منذ أوائل أبريل.





وقال متحدث إن الركاب تم فحصهم في باكستان بأجهزة استشعار الحرارة واضطروا إلى ارتداء أقنعة ولم يسمح لأي شخص بدرجات حرارة عالية بالصعود على متن الطائرة.





ويقدر المسؤولون أن هناك حوالي 100 ألف مواطن بريطاني في باكستان، معظمهم يحملون جوازات السفر.





وتمت إعادة حوالي 25 ألف مواطن بريطاني من باكستان في الفترة ما بين 4 أبريل و 13 مايو - جميعهم تقريبًا من البريطانيين الباكستانيين.





وقال بهارات بانخانيا، خبير الحجر الصحي في كلية الطب بجامعة إكستر، إن الحكومة بحاجة إلى تركيز الموارد على فحص الذين يسافرون من بلدان "عالية المخاطر" بدلاً من تنفيذ حجر صحي "خفيف".









من المقرر أن يصل فريق الكريكيت الباكستاني إلى المملكة المتحدة يوم الأحد قبل مواجهة إنجلترا هذا الصيف.









سيتم اختبار جميع الأعضاء الذين صعدوا على متن الرحلة من آسيا للكشف عن الفيروس قبل السفر وعند الوصول إلى المملكة المتحدة.









وأثبتت الاختبارات إيجابية الإصابة لعشرة لاعبي كريكيت باكستانيين في الأسابيع الأخيرة، لكن أي شخص يحمل الفيروس لن يسافر مع المجموعة في نهاية هذا الأسبوع.







