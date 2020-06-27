» مالي.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح على وحدة عسكرية

أعلن جيش جمهورية مالي، أن وحدة تابعة له، تعرضت في منطقة موبتي بوسط البلاد، لهجوم مسلح في الساعات الأولى من صباح السبت، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

وقال الجيش، في بيان عصر اليوم: "الهجوم أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة"???.

ووقع الهجوم في منطقة موبتي وسط البلاد وتحديدا قرب قرية دينانكو، وكان الجيش المالي قد تعرض منتصف الشهر الجاري لهجوم عنيف قرب بلدة ديابالي أسفر عن مقتل 26 جنديا.



وتعاني مالي منذ عام 2012، من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش"، بالإضافة إلى العنف الطائفي مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.



