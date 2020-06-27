أحمد موسى يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

27 يونيو 2020 - 10:00 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالة من عدم الالتزام من بعض المواطنين في الشوارع بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، محذرًا من خطورة الإهمال وعدم الالتزام.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه شاهد سائق ميكروباص لا يرتدي كمامته، مردفا: "الوباء ممشيش ولسه مخلصش".



وأكد أن العاملين في المطاعم ملتزمين بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها لمنع تفشي فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات.

