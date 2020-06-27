» فرج عامر يكشف حقيقة وجود إصابات بكورونا في سموحة

27 يونيو 2020 - 10:30 م

نفى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود أي إصابات لدى لاعبي الفريق بفيروس كورونا، قائلًا: "أرفض الترويج لشائعات وكلام غير صحيح، ليس لدينا أي إصابة بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق وكل ما يُقال عن وجود إصابات فى نادي سموحة غير صحيح ولا أساس له من الصحة.



وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام علوي في برنامج "ساعة رياضة"، المذاع على قناة "mtc"، اليوم السبت، أنه ولو فرض وجود أي إصابات لدى لاعبي سموحة فأنه من الطبيعي أن يتم عزل اللاعب حتى يتم شفائه تمامًا وعودته إلى الفريق بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الدورى الألماني كان لديه إصابات للاعبين بفيروس كورونا وتم عزل اللاعبين حتى تم شفائهم تمامًا وعودتهم إلى الفرق مرة أخرى وشاركوا فى مباريات الدوري هناك.

