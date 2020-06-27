أول تعليق من حارس الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا

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محمد عواد
محمد عواد

المصريون ـ متابعات

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قال الكابتن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إن منذ بداية جائحة كورونا وأنا اتبع كافة الإجراءات الطبية والأحترازية بشكل كبير ونظراً لطول مدة الجلوس فى المنزل، بسبب كورونا لجأت إلى تغيير جو والخروج أنا والأسرة من طور العزل، فذهبت إلى الجونة وقبل ظهور عينة "المسحة"، بأننى مصاب بالفيروس، وتابع:"لم أعلم الآن ما أن كانت زوجتى وابنى مصابان أم لا..أخذنا مسحهم لهم وستظهر غداً".
وأعرب "عواد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، عن حزنه الشديد لأنتقاد له واتهامه أنه يدعى المرض، من أجل التنزه، وتابع:"مفيش حد بيتاجر بالمرض..وربنا يهدى الناس ..وده مرض مينفعش الناس تتلكم فيه.. ربنا يحرص مصر ويشفى الناس كلها".
ولفت "عواد"، إلى أن السبب وراء إعلان إصابته يعود إلى توعية الجميع، بضرورة اتباع الإجراءات الطبية، والرد على المشككين فى ذلك، مشدداً على أن الخطر الشديد أن يعلم الإنسان إصابته ولا يخبر أحد كونه يؤذى المجتمع ويتسبب فى ضرر كبير.

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