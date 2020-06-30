"بكري" يكشف تفاصيل مواجهة "السيسي" لتهديدات "الشاطر"

30 يونيو 2020 - 11:00 م

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن السفيرة الأمريكية آن باترسون قابلت القيادي الإخوان خيرت الشاطر قبل 30 يونيو، لتبدي له مخاوفها من قيام ثورة، فهدأ من روعها قائلًا: "لا تقلقي، نحن نسيطر على الوضع تماماً".



وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة الأمريكية ذهبت إلى اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الوقت، لتحذره من تدخل الجيش في الشأن السياسي.



وتابع: "اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض تحذيرها، وقال لها تحذيرك مرفوض، ويعد تدخلاً في الشأن المصري".

