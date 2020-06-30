عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

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قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إن ما تشهده مصر حاليًا من إنجازات هو إعجاز بكل المقاييس لا ينكره إلا حاقد أو مغرض، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ عطلت المسيرة، متمنيًا ألا يكون لها آثار سلبية كبيرة، قائلًا: «الشعب كان يحتاج إلى مايسترو وقائد مثل الرئيس عبدالسيسي لكي يستنهض همم المصريين».
وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذ يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، تعليقًا على الذكرى الـ7 لثورة 30 يونيو 2013، أن جماعة الإخوان كانت تراهن على فشلها، لأنهم كانوا يريدون للإسلام السياسي أن يستوى على البلد، إلا أن إرادة جموع المصريين وتصميمهم أدى إلى نجاح الثورة.
وكشف «منصور»، كواليس ما جرى في الأيام التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013، قائلًا: «كنا في حيرة من أمرنا في المحكمة الدستورية العليا، ونتساءل هل لو قامت حركة تمرد بجلب التوكيلات سحب الثقة من نظام الإخوان للمحكمة، هل سيتم تسلمها نظرًا لأن المحكمة ليست جهة الاختصاص، إلا أن بعد ذلك توالت الأحداث بعد ذلك».

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