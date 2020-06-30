"ما تشهده مصر حاليًا من إنجازات لا ينكره إلا مغرض أو حاقد"

30 يونيو 2020 - 11:40 م

كشف المستشار عدلي منصور كواليس ما جرى في الأيام التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013، قائلًا: "كنا في حيرة من أمرنا في المحكمة الدستورية العليا، ونتساءل هل لو قامت حركة "تمرد" بجلب توكيلات سحب الثقة من نظام الإخوان للمحكمة، هل سيتم تسلمها نظرًا لأن المحكمة ليست جهة الاختصاص.



وأضاف "منصور"، رئيس الجمهورية السابق، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أنه في اليوم الثاني لـ30 يونيو، ذهب إلى مكتبه في المحكمة الدستورية العليا، وانتابته حالة من القلق بسبب الظروف التي كانت تشهدها البلاد آنذاك، حتى أن انكشفت الغمة وانحاز الجيش لجموع المصريين لإزالة عبء الإخوان الثقيل من على صدورنا جميعًا.



وأوضح رئيس الجمهورية السابق، أن جماعة الإخوان كان تراهن على فشل ثورة 30 يونيو، لأنهم يريدون للإسلام السياسي أن يستولى على البلد، إلا أن إرادة جموع المصريين وتصميمهم أدى إلى نجاح الثورة، قائلًا: "لو وقعت مصر في هذه الفترة لوقعت المنطقة كلها، لكن إرادة الشعب أنقذت البلد".

