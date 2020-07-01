عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

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مرسى

عبد المجيد محمود

كشف المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام أسبق - خطة الإخوان للتخلص منه إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر: بدأت الخطة حين وصل الإخوان إلى أغلبية البرلمان وتلفظوا بأفظع الكلمات ضد القضاء والنائب العام.

وأضاف: مرسي أمر بترصد القضاء واتصلت بأحمد مكي وزير العدل آنذاك وقلت له رئيس الجمهورية دا مش فاهم بيعمل ايه .. ولن أنفذ أي أمر.

وأردف: تحدثت مع حسام الغرياني وقال لي الناس ترفضك كنائب عام وعليك بتقديم طلب لعودتك إلى محاكم الاستئناف فقلت له لن أترك مكتبي ، فعرض علي ترك منصبي وتعييني سفيرا للفاتيكان فرفضت والإعلان الدستوري كان أول مسمار في عهد الإخوان.

وتابع : قلت لمرسي "هرجع غصب عنك" وبالفعل المحكمة رفضت طعن نائب الإخوان طلعت عبدالله يوم 30 يونيو.

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