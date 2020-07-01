  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:31 ص
Advertisements
بحث متقدم
صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

السيسي

"بكري" يكشف تفاصيل مواجهة "السيسي" لتهديدات "الشاطر"

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

الحياة السياسية

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟
بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"ما تشهده مصر حاليًا من إنجازات لا ينكره إلا مغرض أو حاقد"

#

نجل «كلاي» يدعم «ترامب»: لو كان أبي حيًا لكان من أنصاره

#

مرتضى يشترط على الأهلي شرطًا مثيرًا ليوافق على عودة الدوري .. فما هو؟

#

مرتضى منصور: إحنا مش في محل كشرى

عدلى منصور

كشف المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق - كواليس قبوله بالمنصب في أعقاب إزاحة الإخوان.

وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر: كنت أفكر في مصر وقتها و مش عاوز أقولك كان ممكن يحصل إيه لو ربنا مكنش معانا ونجح الجموع دي في إزاحة الإخوان المسلمين وكل الجماعات المتطرفة اللي كانت منحازة لها، كان ممكن نروح لا قدر لله إلى حراك أهلي.

وأضاف: الله وقف مع مصر في هذا الظرف الصعب وكذلك القوات المسلحة ، فالجيش وقف موقفا مشرفا من ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»
» إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة
» فيديو صادم.. يضرب الراقصة أمام المعازيم بسبب «خلاعتها»
» وفاة وكيل مستشفى حميات منوف متأثرًا بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية