عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

01 يوليه 2020 - 06:09 ص

كشف المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق - كواليس قبوله بالمنصب في أعقاب إزاحة الإخوان.



وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر: كنت أفكر في مصر وقتها و مش عاوز أقولك كان ممكن يحصل إيه لو ربنا مكنش معانا ونجح الجموع دي في إزاحة الإخوان المسلمين وكل الجماعات المتطرفة اللي كانت منحازة لها، كان ممكن نروح لا قدر لله إلى حراك أهلي.



وأضاف: الله وقف مع مصر في هذا الظرف الصعب وكذلك القوات المسلحة ، فالجيش وقف موقفا مشرفا من ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.







