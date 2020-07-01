«صلاح»: هذا ما سألته عن «ماني» بعد الانتقال لليفربول

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قبل انتقال النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، كان السنغالي ساديو ماني الذي انضم قبلها عام من ساوثامبتون هو المهاجم الذي يعتمد عليه "الريدز" كقوة ضاربة أمام شباك المنافسين، سواءً في مهارة التسجيل، أو صناعة الأهداف. 

وبعد انتقال صلاح، أصبح يشكل مع ماني إلى جانب روبرتو فيرمينو، قوة ثلاثية ساعدت ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا في العام الماضي، والدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وعند اللقاء الأول الذي جمعه بالمدير الفني الألماني يورجن كلوب، كان صلاح حريصًا على معرفة دوره في الفريق إلى جانب ماني.

وقال صلاح (28 عامًا) لقناة (BeIn Sports): "تحدث معي كثيرًا وخطته المستقبلية التي جعلتني متحمسًا للغاية. سؤالي الأول بالنسبة له كان: "ماذا عن ساديو؟" حيث أننا نلعب في نفس المركز، قال لي إن ماني سيلعب على اليسار".

كانت عروض الثنائي متناسقة للغاية تحت قيادة كلوب، حيث تم ربطها في كثير من الأحيان بالانتقالات الكبيرة في أوروبا، أبرزها ريال مدريد.

لكن الخبير ألن شيرر من "ماتش أوف ذا داي" لا يرى أي سبب يجعلهما يريدان الآن مغادرة أنفيلد.

وأضاف: "من الواضح أن محمد صلاح وساديو ماني على لوائح الانتقالات الكبرى في أوروبا، ولكن لماذا يريدان مغادرة ليفربول الآن؟".

وتابع: "حتى لو اصطف أمثال ريال مدريد، لا أفهم لماذا يريدان الذهاب إلى مكان آخر. في ليفربول في الأعلى، وهو نادٍ كبير وقد عادا بشكل جيد وحقيقي".

واستدرك: "لقد فزت للتو في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدوري أبطال أوروبا العام الماضي ... استمر وأنت على أعتاب العظمة".

ومضى متوقعًا: "يمكن أن يسيطر فريق يورجن كلوب لبضع سنوات أخرى، لذلك لن يكونوا مستعدين للسماح لنجومهم بالذهاب، ولا أرى أي سبب لمغادرتهم".

وزاد شيرر: "للموسم المقبل، أعتقد أن ليفربول يحتاج فقط إلى تحريك بسيط بين لاعبي الفريق لإبقاء الأمور جديدة، والحفاظ على الفريق جائعًا".

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