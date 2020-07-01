وزير المالية يحذر من 4 أزمات أمام البرلمان

01 يوليه 2020 - 06:07 م

حذر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من إدارة الحكومة للدولة بشكل غير صحيح، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على المواطن ما يؤدي إلى عودة 4 أزمات طاحنة وهي طابور العيش وأزمة أنابية البوتاجاز وانقطاع الكهرباء ونقص السلع.

وقال وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأربعاء: «إذا لم تدار الدولة صح، الناس هترجع تقف على طابور العيش وهترجع أزمة أنابيب البوتاجاز والكهرباء هتقطع.. والسلع هتنقص».

وتابع «معيط» تعقيبًا على رفض النائب طلعت خليل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية: «عايزينا نرجع ولا نحافظ على ما وصلنا إليه، سهل أوي أقول واتكلم لكن مش سهل الناس تلاقي حياتها مستقرة، لقد ذهبنا إلى المساهمة التكافلية لأن الأزمة شديدة علينا، وفاقد الإيرادات تخطى الـ125 مليار جنيه خلال الثلاث أشهر الماضية».

وأشار «معيط» إلى أنه تم رفع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو لتكون 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020، وذلك بدلاً من الـ10% التي كانت تمنح سابقا، مضيفًا: «بنفكر بما يرضي الله لكي نوازن بين صالح البلد والمواطن، لأن الناس لو لقت الدنيا مش مستقرة حياتها هتتلخبط».

وأضاف أن «هناك قطاعات تحتاج وقتا للتعافي من جائحة كورونا، مثل قطاع السياحة الذي قد يحتاج إلى عام أو عامين ليسترد عافيته، لكننا نُصر على تحقيق معدلات النمو»، لافتًا إلى أن «مصر بها 100 مليون مواطن منهم مليون شاب وشابة، ونحتاج أن يكون هناك معدلات نمو وهنعملها».