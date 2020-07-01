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ميس حمدان تثير الجدل بفيديو ساخر عن الحجاب

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ميس حمدان
ميس حمدان

أحمد سالم

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أثارت الفنانة ميس حمدان، بعد نشرها مقطع فيديو تجسد فيه شخصية اسمها سماح محجبة وتنتمي للفئة الشعبية وبأسنان غير متناسقة جدلًا واسعًا.

وعلقت «ميس»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «سماح بادى مانى (من وحي خيالي ) .. الكاراكتر زي اللي بنشوفهم في الافلام و المسلسلات و الاسكتشات في السينما و التلفزيون و البرامج الفانتازيا الفكاهيه من وحي الخيال من قديم الازل».

وأضافت: «الهدف منه رسم الابتسامه فقط و ليس اي شيء تاني و ان الشباب بيعاكس الحلوه و الوحشه كلهم متضررين .. فنانين كتار عرب و اجانب عملو كاراكتارات فانتازيا كتير».

ورغم ذلك تلقت ميس ردود أفعال غاضبة من قبل متابعيها واتهموها بالتنمر على الفتيات المحجبات وأصحاب الاسنان غير المتناسقة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها ميس حمدان الجدل بل تلقت ردود فعل غاضبة لدى مشاركتها في إعلان قطونيل الذى تم ايقاف عرضه بعد حالة من الجلد وظهورها فيه بشكل غير لائق


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