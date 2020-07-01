مشهد صادم لـ"حياة الفهد" قبل سنوات يثير ضجة

01 يوليه 2020 - 06:37 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد قديم للفنانة الكويتية الشهيرة حياة الفهد، يعود إلى عام 1975 والذي أثار ضجة بين النشطاء، بسبب التغير الكبير في شكلها.

حيث تبين أنه أُخذ من مشهد من أحد المسلسلات، التي شاركت فيها قبل 45 عامًا، وبدت حياة في الفيديو شابة بشعر مسرح على شكل Bun من الجانبين.

وقارن المتابعون بين شكلها قبل 45 عاماً وشكلها الحالي، ورأى الكثيرون أنها لم تكن جميلة وأن شكلها أصبح مختلفاً تماماً، عما كان عليه في السابق.

يُذكر أن الفهد أطلّت خلال الموسم الرمضاني الماضي، ببطولة مسلسل "أم هارون"، الذي اثار اعتراضات كبيرة في الوطن العربي متهمين المسلسل بالتطبيع الفني مع إسرائيل.

وكانت حياة الفهد أثارت غضب المصريين بتصريحات عن الوافدين في بلادها، والتي طالبت بطردهم وإلقائهم في الصحراء وعدم علاجهم في مستشفيات الكويت الأمر الذي فتح عليها هجومًا عنيفًا.