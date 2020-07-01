  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:32 م
Advertisements
بحث متقدم
لقاح صيني لـ «كورونا»

عالمة: وجدنا لقاح أثبت نجاح في رفع المناعة ضد كورونا

الذهب

أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ

دوري أبطال أوروبا

رسميًا.. مواعد انطلاق بطولة دوري أبطال أوروبا

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وزير المالية يحذر من 4 أزمات أمام البرلمان

محمد صلاح وماني

«صلاح»: هذا ما سألته عن «ماني» بعد الانتقال لليفربول

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

علماء يتوصلون إلى سبب إصابة مرضى كورونا بالجلطات

مطالب بتأجيل الدراسة برشيد لانتشار إنفلونزا الخنازير

ماذا قالت «الصحة العالمية» عن ظهور إنفلونزا خنازير جديدة؟

الخطيب ومرتضى

"أول إنذار".. بيان لـ الأهلي بشأن مرتضى منصور

الراهب فلتاؤس أثناء محاكمته

إلغاء إعدام الراهب "فلتاؤوس" واستبداله بهذه العقوبة

منار سامي

القبض على منار سامي بتهمة الدعارة (صور)

صلاح يرشح هذا اللاعب للأفضل في ليفربول

الرياضة

محمد صلاح
صلاح

محمد الخرو




رشح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي زميله "هيندرسون" لأفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الحالى، وذلك وفقا للتصويت الذي تجريه صحيفة ميرور البريطانيه لأفضل لاعب في تشكيلة الريدز.
وقال "صلاح" في تصريحات صحفيه:" من الصعب أن اختار لاعبا محددا، لكن إن كان علي أن احدد لاعبا واحدا، فهو هيندرسون الموجود هنا في ليفربول منذ 9 سنوات، وتحمل الكثير من الانتقادات لسنوات طويلة".
وأضاف محمد صلاح:  أن هيندرسون، لا يتأخر في مساعدة زملائه في الفريق طوال السنوات ال-9 التى قضاها بين صفوف الفريق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح يرشح هذا اللاعب للأفضل في ليفربول
» إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها إلى المفتي
» رفع نسبة الرسوم على السيارات التي بها أجهزة ترفيهية
» أكثر من 2000 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يونيو
» البرلمان: 100 جنيه رسوم سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية
» شيكابالا يثير غضب "ميسي"
» ديون بـ 903 مليون دولار.. بيتزاهت تعلن إفلاسها
» الغيابات تضرب صفوف "ليفربول" أمام مانشستر سيتي
» بعد كورونا.. الصراصير تهاجم آذان الصينيين
» الغردقة تستقبل أول رحلة طيران خارجية
» الأهلى يستقبل أعضاءه بعد أكثر من 100 يوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية