"أقدم شيال في مصر" يشكر الرئيس في أول ظهور إعلامي له

02 يوليه 2020 - 12:59 م

شكر عم عاطف، أقدم شيال في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول ظهور إعلامي له على الهواء، قائلا: "أشكر الرئيس السيسى ربنا يصلح حاله ويبارك فيه، زعيم مصر، ويقويه على أعدائه".



وأجهش عم عاطف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة"أون"، بالبكاء، قائلا: "هشيل على راسى عشان مقولش لحد هات".



وأضاف عم عاطف أن الصبر والرضا هما ثروتي في الحياة حتى أواصل عملي الشاق ورغم اقتراب عمري من الـ100 عام إلا أنني مازلت أجر عربة محملة بالكراتين والبضائع مقابل جنيهات قليلة أتقاضاها عن عملي لسد قوت يومي أنا وزوجتي وأولادي.



وتابع: "كنت أعمل شيالا منذ 55 سنة وأول أجر لي حصلت عليه في تلك المهنة كان 25 قرشا، والآن كل ما أتحصل عليه بعد عمل يوم شاق في الشيالة وجر العربة الحديد محملة بالبضائع جنيهات قليلة حسب الرزق معقبا: "تعبت من الشيالة وجسدي النحيل لم يعد يتحمل".



وحصد فيديو عم عاطف، أقدم شيال في مصر تجاوز الـ94 عاما في أقل من 24 ساعة مليون ونصف المليون مشاهدة علي فيس بوك.



ويعمل "عم عاطف" شيالا رغم اقتراب عمره من الـ100 عام راضيا بالجنيهات القليلة التى يتقاضاها يوميا من تعبه في حمل البضائع وتوصيلها بعربة حديدية يجرها بيده بين شوارع الموسكى حتي يصل بها للتجار ويفعل ذلك يوميا منذ أكثر من 55 عامًا دون ملل أو تعب راضيا بما قسمه الله له من رزق ليسد احتياجات أسرته المكونة من 6 أفراد.

